俳優・歌手の小泉今日子（60）が9日、自身が代表取締役を務める株式会社明後日の公式サイトで「KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」終了より、2026年内は休養期間とすると発表した。【写真】「キョンキョン！可愛い」「かわらない美しさ」還暦を迎えた小泉今日子との記念ショット披露の浅田美代子「お知らせ」と題し「小泉今日子は「KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」終了より2026年内は休養期間