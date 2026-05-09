ユネスコ無形文化遺産の「山・鉾・屋台行事」に追加登録され、認定証を手にする大津祭保存会の古家弘巳会長（右）＝9日午後、新潟県村上市国連教育科学文化機関（ユネスコ）無形文化遺産の「山・鉾・屋台行事」に昨年12月、茨城、新潟、富山、滋賀4県の祭りが追加登録されたのを受け、文化庁は9日、新潟県村上市で各県の保存団体の関係者に認定証を手渡した。村上市でこの日、全国の保存連合会の総会が開催されたのに合わせた