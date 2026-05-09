元DeNA、巨人の梶谷隆幸氏（37）が4日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00、この日は特別編成で後10・00）にゲストとして初出演。豪華メンバーで知られる“88世代”のなかでも高校時代から「スーパースター」だと一目を置いていた選手を実名で挙げた。ヤクルト、ソフトバンクOBでメジャーリーグでも活躍した五十嵐亮太氏（46）とともにゲスト出演。今回の番組MCはお笑いコンビ「ますだお