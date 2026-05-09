今回、福島県の磐越道で事故を起こし逮捕された若山哲夫容疑者が運転していたマイクロバスはレンタカーでした。このレンタカーをめぐっては手配をしたバス運行会社と利用したソフトテニス部の高校とで説明が食い違っています。若山容疑者が運転したレンタカーは新潟県五泉市の蒲原鉄道が手配したものです。これについて、新潟市の北越高校は貸切りバスの手配を依頼しただけでレンタカーや運転手の手配を依頼した事実はないとしてい