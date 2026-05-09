お笑いタレントほんこん（62）が9日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分）に出演。AIの進歩について疑問を呈した。この日の番組では、米アンソロピック社が発表した、脆弱性を見つける能力が高いAI「クロード・ミュトス」について取り上げ、AIの現状や、今後予想されることなどについて専門家に話を聞いた。ミュトスをめぐっては、サイバー攻撃に悪用されるリスクが危惧され、各国で対策が検