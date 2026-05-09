5月9日、B1西地区の名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、スコット・エサトンが左第5趾MTP関節脱臼と再診断され、同日に行われる「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルGAME1の宇都宮ブレックス戦を欠場することを発表した。 アメリカ出身で34歳のエサトンは、208センチ102キロのパワーフォワード兼センター。2021－22シーズンから名古屋D