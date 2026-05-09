[5.9 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第16節](長野U)※18:00開始主審:本多文哉<出場メンバー>[AC長野パルセイロ]先発GK 1 田尻健DF 2 酒井崇一DF 13 附木雄也DF 24 渡邉禅DF 25 田中康介MF 6 長谷川隼MF 8 近藤貴司MF 30 野嶋圭人MF 46 古賀俊太郎FW 11 進昂平FW 18 吉澤柊控えGK 21 中野小次郎DF 4 行徳瑛MF 5 長谷川雄志MF 10 山中麗央MF 15 樋口叶MF 17 忽那喬司MF 19 伊藤恵亮MF 26 中田舜貴MF 28 藤川虎太朗監督小林伸二[F