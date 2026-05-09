[5.9 J2・J3百年構想リーグEAST-B第16節 札幌 4-3 大宮 プレド]J2・J3百年構想リーグEAST-B第16節が9日に行われ、4位北海道コンサドーレ札幌はホームで3位RB大宮アルディージャに4-3で勝利した。3-0から一時同点とされながらも勝ち切り、J2優勝を果たした2016年以来、10年ぶりの6連勝。大宮は3試合ぶりの黒星を喫し、連勝は2で止まった。勝ち点2差で迎えた上位直接対決。札幌が先制したのは前半11分だった。左サイドのFKから