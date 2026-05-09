【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第16節】(花園)FC大阪 1-2(前半0-1)今治<得点者>[F]ヴィニシウス・ソウザ(78分)[今]エジガル・ジュニオ(12分)、近藤高虎(86分)<警告>[今]ガブリエル・ゴメス(18分)、梶浦勇輝(45分)主審:中井敏博