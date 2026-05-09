【J1百年構想リーグ EAST第16節】(Ksスタ)水戸 1-4(前半0-1)浦和<得点者>[水]山本隼大(84分)[浦]安居海渡(24分)、小森飛絢(70分)、イサーク・キーセ・テリン2(77分、79分)<退場>[水]佐々木輝大(51分)<警告>[水]大森渚生(26分)、パトリッキ(81分)主審:上田益也└蘇った浦和が破竹の4連勝!! 田中達也監督就任後9得点1失点の急浮上、水戸は今大会6人目の退場響いて大量4失点