【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第16節】(みらスタ)山口 0-1(前半0-1)宮崎<得点者>[宮]松本ケンチザンガ(44分)<警告>[山]大岩一貴(29分)、田邉光平(65分)[宮]武颯(67分)、田中誠太郎(90分+6)主審:大坪博和