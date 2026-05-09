[5.9 J1百年構想リーグ第16節 水戸 1-4 浦和 Ksスタ]J1百年構想リーグEASTは9日、第16節を行い、浦和レッズが水戸ホーリーホックを4-1で下した。田中達也暫定監督の就任から驚異の9得点1失点で無傷の4連勝。ゴールデンウィークの連戦を破竹の快進撃で駆け抜けた。互いに前節から中2日の連戦とあり、大幅に先発メンバー変更を行ったゴールデンウィーク最終戦。8人を入れ替えた水戸は前節・鹿島戦(●0-3)で途中出場デビューを飾