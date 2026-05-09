【写真】木村拓哉がジャケットを手に…スタイル際立つモノクロショット 木村拓哉が自身のInstagramで、白Tシャツと太めのパンツを着こなしたカジュアルコーデを披露。併せて、現在の胸中も綴った。 ■木村拓哉が胸中綴る 木村は「今日は会報の撮影へ！」と綴り、1点の写真を添えて投稿した。 写真では、Tシャツ姿の木村が、腕にジャケットをかけたままポケットに手を入れて佇む姿が捉えられている。太めのパンツだが