卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選権ファイナルズ ロンドン大会」は、9日に準決勝が行われ、日本女子はドイツと対戦する。過去5大会連続銀メダルの日本は、グループステージ首位通過後、決勝トーナメントでクロアチア、ルクセンブルク、ウクライナを下し、順当に勝ち進んできた。迎える準決勝を前に、試合前のオーダーが発表された。 ■55年ぶり金メダルへ王手かけるか 日本女子は1971