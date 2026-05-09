ブルージェイズの岡本和真内野手が8日（日本時間9日）、本拠地でのエンゼルス戦に「4番三塁」で先発出場。第2打席で先制適時打を放つなど3打数1安打1打点だった。守備ではまたしても美技を披露し、チームの連敗阻止に貢献した。試合はブルージェイズの3投手が無失点リレーを完成させ、2－0で勝利した。 ■軽快なグラブさばきで併殺 第1打席、四球を選んで出塁した岡本。第2打席は3回1死一、二塁