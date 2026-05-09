浜松オートのG1「開場70周年記念ゴールデンレース」は、9日が4日目。準決9Rは地元36期の栗原佳祐（28＝浜松）が10線6枠から目の覚めるような切れ味抜群のスタートで一気に1コーナーを制圧。そのまま6周回をパワフルに逃げ切り、ド派手に優出一番乗りを決めた。レース後の第一声は「まさかの一撃だった」。会心のスタートを自画自賛した。エンジンも「前節の飯塚SGの前のシリーズでケースを換えてからベースはずっといい」と上