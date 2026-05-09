4月16日のヤクルト―DeNA戦（神宮）で球審を務めた際、頭部にバットが直撃して緊急手術を受けた川上拓斗審判員（30）の早期回復を願い、日本野球機構（NPB）が主催する各試合で審判団が川上審判員の袖番号「29」をつけてエールを送った。川上審判の回復を願う思いは海を越えた。台湾プロ野球（CPBL）に所属する30人の審判員も着用するヘルメットなどに「29」のシールを付けて、回復を願っている。川上審判員が講師を務めたNPB