ロシアの首都モスクワでは、「戦勝記念日」の軍事パレードが行われ、プーチン大統領はウクライナ侵攻をめぐり、「勝利を確信している」と強調しました。平山晃一記者（NNNモスクワ）の中継です。今回のパレードをめぐっては、私たちNNNも赤の広場での取材を認められていたのですが、2日前に急きょ、許可が取り消されました。外国メディアの数は制限されたとみられ、9日はモバイル通信も遮断されるなど、厳戒態勢が敷かれています。