元「Aぇ！group」で、現在はソロで活動する福本大晴（26）の公式サイトが9日までに更新され、公共の場での付きまといや出待ち、盗撮などの行為に関して注意喚起を行った。同サイトで「アーティスト本人が安全かつ健康に活動を続けていけるよう、引き続きご理解とご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます」とし、「公共の場（路上、駅、空港、ホテル）で、周りの方や施設に迷惑をかけるような待機、付き纏い、盗撮