◇MLBドジャース 3-1 ブレーブス(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)決勝打を放ち2試合連続ヒットを記録したドジャース・大谷翔平選手を、デーブ・ロバーツ監督は「すごく良い状態にいる」と称賛しました。「1番・指名打者」で出場した大谷選手はこの日、2024年サイ・ヤング賞左腕のクリス・セール投手と対戦しました。同点で迎えた5回の第3打席2アウト2塁で初球を引っ張り、一二塁間を破るヒット。2塁走者のミゲル・ロハス選手