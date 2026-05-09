日本相撲協会の財団法人設立100周年を記念した「百周年場所古式大相撲と現代大相撲」で「御前掛かり土俵入り」をする幕内力士たち＝2025年10月7日、東京・両国国技館夏場所の懸賞本数が9日に発表され、15日間の申し込み本数は過去最多の4241本となった。従来の最多は今年1月の初場所の3469本。初めて4千本を突破し、新規は30社に上った。力士指定本数は、横綱大の里の408本が最多。大関安青錦が245本、横綱豊昇龍が222本で続