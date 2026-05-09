6日、集団感染の発生したクルーズ船に疫学者が乗り込むのを眺める乗客/AP（CNN）南米アルゼンチンにおけるハンタウイルス感染症の症例数が過去1年間でほぼ倍増したことが分かった。感染者数は2018年以来最多で、死者数は32人に達した。アルゼンチン当局は現在、クルーズ船「MVホンディウス号」で発生したウイルス集団感染により死亡した夫婦の足取りを追跡している。夫婦は死亡する前、アルゼンチン国内を広範囲に旅行していた。MV