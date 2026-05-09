◇パ・リーグ日本ハム3ー0オリックス（2026年5月9日京セラD）日本ハムは先発・加藤貴が二塁も踏ませぬ快投を披露し、8回3安打無失点で4勝目。野村は初回に中前へ先制適時打を放つと5回には5号2ランで全3打点を挙げた。昨季から7連敗と大苦戦していた京セラドームで、今季5試合目で初勝利。前夜は「京セラのオリックスさんの強さ。なにこれ？先行と後攻が入れ替わったら変わるのかな？」と苦笑いしていた新庄監督だが、こ