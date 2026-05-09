◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）巨人・田中将大投手（３７）が先発で５回５安打４失点。今季６登板目で初黒星を喫した。開幕からの連勝は３でストップ。歴代単独２位の日米通算２０４勝目も持ち越しとなった。先制点を与えたきっかけは１イニング３つの四球で「結果的には、もったいないフォアボール（になった）。慎重になりすぎた部分もありましたし、もう少し大胆に…」と悔やんだ。同学