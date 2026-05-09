◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―３ＤｅＮＡ（９日・甲子園）阪神・藤川球児監督が、３試合連続２ケタ三振の攻撃陣に警笛を鳴らした。６日・中日戦（バンテリンドーム）で高橋宏らに１７三振、８日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）では５投手に計１６三振を喫していた。そして、この日が１２三振。球団ワースト更新の３試合で計４５三振の攻撃陣に対し、指揮官は「強引にならないようにいかなければとは思っていますけどね。打線として一