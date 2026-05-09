◆卓球世界選手権団体戦第１２日（９日、英ロンドン）３戦先勝方式で争う決勝トーナメント（Ｔ）の準決勝で、５５年ぶりの金メダルに挑む世界チームランク２位の日本女子は、同４位のドイツと激突。日本のオーダーは第１試合から早田ひな、張本美和、橋本帆乃香が入った。第４試合に張本美和、第５試合に早田ひなが回る。張本美和（木下グループ）早田ひな（日本生命）橋本帆乃香（デンソー）長崎美柚（木下グループ