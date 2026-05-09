◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）巨人が３連敗で４月３日以来、今季ワーストタイの借金１。４位に転落した。４カード連続負け越しは２３年４月以来３年ぶりで、阿部監督就任後は初となった。先発・田中将は２回に３四球で１死満塁を招くと、田中に先制の右前適時打を献上。５回は１死三塁からカリステの三塁へのゴロで三本間の挟殺プレーとなると、田中将が三走・田中と激突し、走塁妨害で１点