◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）１７頭立てで行われ、戸崎圭太騎手騎乗で５番人気のステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）が２着。最後はトロヴァトーレの差し脚に鼻差屈したが、直線で一度は鋭く抜け出し復活の兆しを見せた。２４年桜の女王はその後、オークス２着、秋華賞３着と牝馬３冠で活躍。年末の香港ヴァーズでも海外の強豪相手に３着と善戦