◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）１７頭立てで行われ、ダミアン・レーン騎手騎乗で１番人気のサクラファレル（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父サートゥルナーリア）は５着。好スタートからやや掛かり気味に先行。レーン騎手がなだめ２番手で直線を迎えた。その直線では一時、先頭に立ったが最後は上位馬に差されてしまった。半兄に重賞２勝のサクラトゥジュールを持つ素質馬。デビュ