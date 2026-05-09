フジテレビの佐久間みなみアナウンサーが2日、自身のインスタグラムを更新し、弾き語り姿を公開した。 【写真】「ゆるゆる」といいながらかなりの歌い込み感！美声を披露した佐久間みなみアナ 「1人カラオケに行くと必ず歌う曲。」とコメント。ギターを弾きながら美声を響かせる動画を掲載した。 歌っているのはボカロP・獅子志司(しししし)の楽曲「絶え間なく藍色」。「Adoさんのカバーも素敵なんです