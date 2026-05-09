ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船をめぐり、WHO（＝世界保健機関）は8日、感染が確定した人が6人になったことを明らかにしました。WHOは、ハンタウイルスの集団感染が発生した疑いのあるクルーズ船のおよそ150人の乗客乗員をめぐり、8日、新たに1人の感染を確認し、あわせて6人の感染が確定したと発表しました。6人のうち、2人は死亡した女性で、4人は南アフリカやオランダ、スイスで入院中だということです。いずれ