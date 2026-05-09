〈認知症予防は40〜50代からスタートすべし!? 「週刊文春」の49歳・オジ記者が“認知症治療のエキスパート”に尋ねた〉から続く49歳・オジ記者に内野先生が認知症予防をレクチャーする「週刊文春」の人気連載「1万人を診た専門医が解説 49歳からの認知症予防」。「認知症と血圧」を取り上げた第2回を無料公開する。【画像】この記事の画像をすべて見る厚生労働省の「患者調査」（2023年）によれば、高血圧性疾患、いわ