「大相撲夏場所」（１０日初日、両国国技館）日本相撲協会は９日、夏場所の懸賞申し込み総本数が、過去最高の４２２１本になったと発表した。１月の初場所前の３４６９本を大幅に更新した。にしたんクリニックの運営で有名なエクスコムグローバルは、１１日目の幕内全取組に５本ずつ申し込んだ。現状なら幕内は２０番行われるため計１００本、合計７００万円がかかる。同社の懸賞は「たんたんにしたんクリニック」の読み上