9日の東京11R、古馬G3のエプソムC（芝1800メートル）で24年の桜花賞馬ステレンボッシュ（牝5＝宮田）が2着に好走した。道中は中団外を追走。直線で戸崎が追い出すと力強く伸びたが、ゴール寸前で勝ち馬に鼻差かわされた。戸崎は「馬は凄く良くなっていた。いいポジションで進められたが、この着差だから勝ちたかった」と無念の表情も「復活を感じさせる内容だった」と走りを評価。宮田師も「復活できる手応えがあり、結果を