神奈川県二宮町の吾妻山頂近くにある吾妻神社で、拝殿裏手の奥の院を囲む塀の屋根の銅板が、何者かに持ち去られていたことがわかった。神社を管理する地元の梅沢町内会は４日、大磯署に被害届を提出。署は盗難事件として捜査を開始した。町内会によると、４日昼過ぎ、宮係の男性が銅板がないことに気づき１１０番した。奥の院を囲む３方の塀の屋根には約７０枚の銅板があったが、２枚を残して持ち去られた。２日昼過ぎに異常は