9回ロッテ2死、ポランコが左中間に決勝ソロを放つ＝みずほペイペイドームロッテが終盤の一発攻勢で逆転し、連敗を4で止めた。七、八回に佐藤が2打席連続となるソロを放ち、4―4の九回にポランコの3号ソロで勝ち越した。ソフトバンクは山川が2打席連続アーチを放つも、救援陣が逃げ切れなかった。