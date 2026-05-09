元ヤンギャルモデル・田中るるが「殴らせてください！」と強気な姿勢を見せ、「怖い」「強いわ」などと驚きの声が上がる場面があった。【映像】ギャルモデルがヤンキーだった15歳の時の姿5月4日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#1が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエテ