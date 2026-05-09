〈「細い血がぴゅーっと飛び、指が落ちた」“伝説のヤクザ”が映画撮影→小指1本30万円で“出演者が本当に指を切断”…監督になった安藤昇の異常すぎる撮影方法〉から続く“伝説のヤクザ”として名を馳せ、俳優としても強烈な存在感を放った安藤昇。その出演作の中でも異色といえるのが、田中登監督による『安藤昇のわが逃亡とSEXの記録』である。実際の事件を下敷きにしながら、これまでの男社会中心のヤクザ映画とは一線を画し、