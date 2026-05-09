グラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ＝29）が9日、自身のインスタグラムを更新。殺害予告があったと告白した。ストーリーズを更新し「起きたら今日殺害予告届いてて怖くてたまらない」と告白。続けて「周りはどうせ大丈夫っていうけどそんなの分からないし嫌なことしかなくて悲しい」とつづった。天羽は東京・江戸川区出身。本名の「希純」は父が大好きな氷室京介のヒット曲「KISS ME」から命名。