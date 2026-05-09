際立つルックスから「顔面重要文化財」などと呼ばれるAKB48新センター伊藤百花（22）が8日放送されたTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜午前0時48分）に出演。小学校時代、自身の顔が話題になったことを恥ずかしそうに告白した。ロケ地はJR山手線の新しい東京・高輪ゲートウエイ駅エリア。伊藤とケンドーコバヤシがゲストで登場した。コバヤシが「何歳から自分のことを可愛いと思いました？」と直球の質問。伊藤が恥ずかしが