歯磨きガムの効果的な与え方 食後に与えること 歯磨きガムの効果的な与え方は、食後に与えることです。 食後に歯磨きガムを与え、犬がよく噛んで食べることで、食べカスが取り除かれたり、歯垢がつきにくくなったりすることがあります。 重要なのは「よく噛んで食べる」ということです。数回噛んだだけで飲み込んでしまうのでは効果はほとんどないと言っても過言ではないでしょう。 歯磨きガムをよく噛んで食