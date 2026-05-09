ヨークシャーテリアに見られる黒皮症は「体質」に近い皮膚の特徴です ヨークシャーテリアで見られる色素沈着と脱毛の組み合わせは、「黒皮症」あるいは「色素沈着と脱毛症」と呼ばれることがあります。この状態は、昔から知られているものの、詳しい仕組みについてはまだ分かっていない点も多い皮膚の特徴です。ただし、近年では発症する犬の数は減ってきているとも考えられています。 現在の知