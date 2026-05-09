膝附武男前社長が、2023年に迎えた創業100周年の節目に掲げた会社指針「生活をかけて、お客様においしく感じていただく」を継承し、社員・従業員の実質賃金を向上させることに主眼を置くのは、ひざつき製菓・4代目社長の膝附宥太氏。4月1日、社長に就任した。「栃木県内のエリアで社員・従業員から『ひざつき製菓で働けてよかった』『ひざつき製菓で働いているから割といい暮らしができる』と言ってもらえるようになりたい」と