奥華子が7月22日にリリースする11thアルバムのタイトルが、『会いたいと思えること』に決定した。 （関連：山下達郎、Mr.Children、millennium parade×Belle、奥華子……細田守が作品主題歌に求めるものとは？） 本作のCDには全12曲が収録され、完全限定豪華盤、初回盤、通常盤の3形態でのリリースとなる。受注生産限定の完全限定豪華盤はLPサイズ仕様で、12曲入りCDに加えてBlu-ray2枚も収録。また、奥華子愛