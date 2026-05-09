全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・豊洲のとんかつ店『とんかつ小田保場内店』です。カメラマン：鵜澤昭彦さん“イチ推し”魚介の旨みもまとった、市場ゆえの極上とんかつ90年前、築地での創業時からメインは、豚にこだわったとんかつだった。そこに市場で働く人たちのリクエストで魚介のフライも増えていったという。どれも市場で売られているものばかりで、ホタテは