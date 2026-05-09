マチェイ・スコルジャ前監督と袂を分かち、田中達也暫定監督に指揮を託した浦和レッズが新体制移行後、４連勝を飾った。５月９日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第16節で水戸ホーリーホックと敵地で対戦した浦和は、24分に安居海渡の得点で先制すると、51分にマテウス・サヴィオにスライディングタックルした水戸の佐々木輝大が一発退場となり、数的優位となる。すると、70分に小森飛絢、77分と79分に途中出場の