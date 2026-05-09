俳優の比嘉愛未さんは5月8日、自身のInstagramを更新。自身初のエッセイ集発売を報告し、表紙の写真を公開しました。【写真】比嘉愛未、自身初のエッセイ集を発売！「正直、かなりドキドキ。。笑」比嘉さんは「このたび、初のエッセイ集を出すことになりました〜 タイトルは『またね。』と報告し、4枚の写真を投稿。「『仕事』『恋愛』『家族』『結婚観』『価値観』『過去』など、これまであまり話してこなかったことも、今回はた