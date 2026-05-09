◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 5-4 ソフトバンク（9日、みずほPayPayドーム）ロッテがソフトバンクに勝利し、連敗を4でストップしました。この日まず得点を奪ったのはロッテ。前日再昇格を果たしたばかりの上田希由翔選手が、2回にソロHRを放ちます。しかしすぐさまソフトバンク打線も反撃。ロッテの先発・田中晴也投手は2回裏に山川穂高選手の同点ソロを浴びると、4回にはヒットと四球でランナーを背負い、山川選手にこの日2本目と