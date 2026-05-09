グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が9日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）のレッドカーペットに登場した。【写真】透明感すごい…ルダハートをするSANGWONきのう8日には、ジャケット姿でレッドカーペットに登場したALPHA DRIVE ONE。この日は、ラフさも加えたシャ