米軍は米国の海上封鎖措置に違反したタンカー「シースターIII」を「航行不能」にした/US Central Command（CNN）米軍の発表によると、海軍のFA18戦闘攻撃機が8日、イラン船籍のタンカー2隻の煙突に精密誘導弾を撃ち込み、航行不能にした。実戦使用されている兵器の精度の高さを示す出来事だ。中東での軍事作戦を統括する米中央軍は、FA18がタンカー「シースターIII」と「セブダ」を攻撃する様子を捉えたとする映像を公開した。中央